Usuario de Instagram critica a Khloé Kardashian por costoso regalo a su hija y ella respondió así | FOTOS

La socialité Khloé Kardashian no tiene reparos en engreír a su pequeña hija True, a quien consiente de todas las maneras posibles. El último regalo que le hizo fue una versión de juguete de un Bentley color rosa; sin embargo, este presente le valió una lluvia de críticas.

A través de su cuenta de Instagram, Khloé Kardashian compartió un video donde muestra a su pequeña hija a bordo de su nuevo –y lujoso- Bentley, pero el clip generó comentarios divididos.

Algunos de sus seguidores se manifestaron en contra de este regalo, ya que consideran que su precio excede el gasto normal de un juguete. Uno de ellos comentó lo siguiente:

“Otra Kardashian en un Bentley. Ustedes son ajenos a cómo se ven sus gastos excesivos en el mundo exterior. Realmente amaba la historia de su familia y ahora no puedo dejar de ver como gastan todo su dinero en cosas tan materiales sin valor. Es muy triste”, comentó en Instagram.

Khloé Kardashian responde a las críticas por los costosos regalos que le hace a su hija True Thompson. (Foto: Captura de Instagram)

Ante este comentario, Khloé Kardashian no se quedó callada y respondió de una forma contundente: “Umm, ¿si sabes que no es un Bentley real? Es un juguete”, escribió. “No hay razón para ponerse triste por un bebé a bordo de un coche de juguete. De cualquier manera, lamento que te sientas así, ¡pero espero que tengas un buen fin de semana! Enfócate en las cosas que te hacen feliz. Sonríe”.

“Personalmente, no creas que todo lo que hacemos es gastar dinero en materialismo sin valor. No estoy aquí para demostrar lo que hago y lo que no hago. Pero lo que puedo decir es que puedo mirarme en el espejo y dormir bien por las noches. Sí, elijo consentir a mi hija, tanto con amor como con elementos materiales. También será criada con valores, responsabilidades, tareas, respeto, autoestima, amor... Todos trabajamos duro y somos capaces de gastar nuestro dinero de la forma que elegimos. Espero que eso sea lo que llegue al 'mundo exterior': liderar con amor por encima de cualquier otra cosa", agregó.