Kim Kardashian le dice esto a quienes afirman que ella solo quiere llamar la atención con una peluca rosada

El nuevo look que ahora tiene Kim Kardashian ha ocasionado todo un mar de comentarios y reacciones en las redes sociales. Como suele pasar, hubo un gran porcentaje de críticas negativas para la socialité, al igual que rumores que señalaban que todo se trataba de una estrategia para llamar la atención solo usando una peluca.



En aras de hacer precisiones, Kim Kardashian subió un video a su cuenta de Snapchat que fue blanco de reportes en medios especializados. En el clip, la famosa afirmó que su cabello en verdad ahora es un rosado díscolo.



"No lo entiendo. ¿Por qué iba a mentir acerca de usar una peluca? Este es mi cabello. No hay peluca. Me he pintado el cabello, chicos. No sé porque piensan que es algo muy loco", manifestó Kim Kardashian.



Hay que apuntar que el cabello rosado de Kim Kardashian fue comparado con la peluca que Thalía lució en su cuenta de Instagram. ¿No lo sabías? Pues, acá te dejamos la nota para que la revises.