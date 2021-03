Kim Kardashian , estrella del reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’, quedó totalmente impactada con la pasión que desbordan el duque ‘Simon Basset’ y ‘Daphne Bridgerton’ en la serie ‘Bridgerton’, pese a que su estreno en Netflix fue en diciembre de 2020. Ella no dudó en registrar cada escenas protagonizadas por los actores Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor en su cuenta de Instagram, sin importarle el spoiler que estaba haciendo a sus seguidores. De esta manera, la expareja de Kanye West hizo su debut oficial en el club de fans de la producción.

Junto a sus amigas Stephanie Shepherd y Tracy Romulus, la hermana de Kourtney Kardashian disfrutó al máximo de cada capítulo de la historia de Shonda Rhimes y subió a Instagram Stories pequeños videos donde sus comentarios y leyendas acapararon la atención de sus 212 millones de seguidores.

“¡¿¡¿Qué está sucediendo?!?!”, preguntó mientras la pareja conformada por ‘Simon Basset’ y ‘Daphne Bridgerton’ bailaba. En otro momento dijo “¡No estoy llorando!” y antes que se dieran un apasionado beso no pudo evitar decir un “¡Bésala!”. Cada publicación estuvo acompaña de sus gritos y los de sus amigas.

Kim Kardashian es la nueva fan de 'Bridgerton' y así lo demostró en cada publicación. (Foto: Instagram Stories)

“¡No estoy bien! No puedo dejarte @bridgertonnetflix”, escribió Kim Kardashian demostrando que quedó fascinada con la producción, la cual tardó en ver por primera vez pese a que en enero escribió en redes sociales “¿Debería empezar Bridgerton esta noche?” recibiendo la respuesta de la actriz Nicola Coughlan, también conocida como ‘Penelope Featherington’ o ‘Lady Whistledown’ quien le respondió: “Soy parcial, pero sí”.

Para alegría de Kim Kardashian y todos los seguidores de ‘Bridgerton’, ya se prepara la segunda temporada de la serie que será transmitida en Netflix y los nuevos episodios se centrarán en el hermano mayor de Daphne, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), quien contará su propia historia de amor.