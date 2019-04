Kim Kardashian comparte seductora fotografía donde muestra sus tonificadas piernas

La empresaria Kim Kardashian sabe bien cómo impresionar a sus seguidores, y fiel a su estilo publicó en Instagram unas fotografías en donde muestra su gran físico en un ceñido vestido.

La modelo de 39 años, Kim Kardashian posó en un avión privado -donde viajó con sus hermana Kourtney y Khloé Kardashian a Las Vegas para promocionar la temporada de “Keeping Up With the Kardashians”- el viernes por la noche.

Kim Kardashian lució un vestido vintage con estampado multicolor de la colección de Roberto Cavalli, el cual dejó a la vista sus tonificadas piernas.

Para hacer mayor realce de ellas, la empresaria optó por usar unas sandalias de estilo romano color negro del diseñador René Caovilla.

Las fotografías de Kim Kardashian en un día alcanzaron más de 3 millones de ‘likes’ y miles de comentarios de sus seguidores de Instagram, quienes señalaron que luce como una “muñeca”.

Kim Kardashian y Kanye West actualmente están esperando a su cuarto bebé por un vientre subrogado, por lo cual la socialité está ultimando detalles para el baby shower.