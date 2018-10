Kim Kardashian y sus sorprendentes declaraciones sobre su vida sexual: “Soy tímida e insegura”

Si algo caracteriza a Kim Kardashian en su vida pública, es su forma tan sensual de vestir. La socialité se ha mostrado segura cada vez que sale a la calle luciendo looks que dejan relucir toda su belleza. Pese a eso, la estrella de Keeping Up With The Kardashian revela que eso solo es el exterior, y que en la intimidad, es complemente diferente.

En declaraciones a la revista Richardson, Kim Kardashian reveló que la imagen pública que ella proyecta es diferente a lo que ella muestra. Por ejemplo, para ella es más cómodo realizar un desnudo frente a muchas personas que hablar de sexo.

“En casa soy mucho más conservadora de lo que soy públicamente (...) Mi persona pública es salvaje, sexual. Puedo ir a un set y estar completamente desnuda frente a 50 personas, haciendo una sesión de fotos”, indicó inicialmente Kim Kardashian.

“Pero si es uno a uno, en la intimidad de una cama, soy tímida e insegura”, manifestó sorpresivamente Kim Kardashian. La socialité de 38 años confesó que sus embarazos la volvieron más inseguras con su cuerpo.

“Aumenté entre 30 a 40 kilos en mis embarazos, y me sentía muy diferente a mí misma y muy poco atractiva (…) Literalmente, pensé: ‘¡Nunca volveré a tener relaciones sexuales en mi vida!’”, aseguró Kim Kardashian.

Por otro lado, la hija de Kris Jenner contó que antes, tenía la necesidad de hacer público todo lo que hacía. Sin embargo, desde que mantuvo una relación con Kanye West, Kim Kardashian ha decidido alejarse del ojo público.

“En una época todo lo que yo hacía tenía que ser público, pero ahora siempre nos preguntamos: ‘¿Dónde nos podemos ir de vacaciones sin que nadie nos reconozca?’ Valoro la privacidad más que nunca y jamás pensé que pudiera ser así”, señaló Kim Kardashian.