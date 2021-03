La celebridad Kim Kardashian , famosa por el exitoso programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians’ donde muestra los detalles más escondidos de su residencia en Los Ángeles y estilo de vida, ha visto cómo su seguridad ha estado en peligro en varias ocasiones cuando intrusos han intentado colarse en su vivienda y hasta ha sido víctima de un robo. En los últimos días, un hombre estuvo a punto de ingresar afirmando que ella era su esposa. ¿Qué sucedió con la famosa estrella de reality show en momentos en los que se concreta su divorcio de Kanye West?

Marzo se inició con la noticia de que el equipo de seguridad de la hermana de Kourtney Kardashian detuvo a un intruso que intentaba ingresar a su casa en el sur de California. Según TMZ, citando fuentes policiales, el sujeto de 24 años entró por una puerta del exclusivo vecindario de la empresaria en Hidden Hills durante la noche del 24 de febrero.

El hombre “le dijo a la policía que iba a ver a Kim, y en un momento incluso afirmó que ella era su esposa”. Ante esto, una fuente cercana le indicó a E! News que “fue arrestado” y llevado a “una retención psiquiátrica de 72 horas”; sin embargo, se sabe que fue liberado. La socialité no ha hecho ninguna declaración sobre el tema.

Kim Kardashian vive en su mansión de Hidden Hills, California, con los cuatro hijos que tuvo con el rapero Kanye West: North West (7), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (22 meses). Días antes del incidente, el 19 de febrero, ella solicitó oficialmente el divorcio poniendo fin a un matrimonio de casi 7 años citando “diferencias irreconciliables”.

Kim Kardashian no es la única que ha atravesado por este tipo de sustos, las famosas integrantes de la familia Kardashian-Jenner también han estado en peligro. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Historial de inseguridad

Este reciente hecho, que estuvo por poner en peligro la vida de la celebridad y sus hijos, trae a la mente todas las veces en la que ha estado expuesta a intrusos y hasta el robo de su millonario anillo de compromiso con un diamante de 20 quilates durante un viaje a París, tras su boda en 2014.

En 2017, su mansión de Bel Air, donde vivía con Kanye West, fue asaltada por varios ladrones que se llevaron tres coches de lujo y un iPhone.

En 2016 se dio a conocer que el ucraniano Vitalii Sediuk la acosaba junto a otras famosas desde 2009. Según reportó Univision, el hombre llegó a estar en prisión por acechar a Brad Pitt.

En 2014, la empresaria encontró a un intruso en casa de su madre Kris Jenner, en Hidden Hills, California. Ella vio cómo el hombre de 21 años se asomaba por la ventana. Este afirmó que era el novio de Kendall Jenner y el hermanastro de Justin Bieber.

En 2012, Kim Kardashian tuvo que abandonar su casa después de sentirse acosada por un extraño quien, con maleta en mano, tocó a su puerta e indicó que ella lo había invitado a pasar unos días.

Kim Kardashian no ha sido la única en su famosa familia en sufrir estos episodios de pánico. Su hermana Kendall Jenner fue acosada por el canadiense John Ford, quien fue arrestado y deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE); además, en diciembre de 2015 un sujeto fue detenido y puesto bajo observación tras escaparse de un psiquiátrico e intentar colarse a la casa de Kylie Jenner afirmando que era su “alma gemela”.