Esto dijo Kim Kardashian luego que Kendall Jenner indicara que no le gusta el nombre de su hijo Psalm

En una reciente entrevista con Jimmy Fallon, Kendall Jenner confesó que no estuvo de acuerdo con la elección del nombre del menor de sus sobrinos. Nos referimos a Psalm West, hijo de su hermana Kim Kardashian y Kanye West.

Ante este comentario, Kim no se quedó callada, menos cuando se lo recordaron en el programa de Kelly Ripa y Ryan Seacrest, donde comentó que ese tipo de opiniones generalmente no se dan en un programa de televisión, sino en persona.

Sin embargo, Kim Kardashian mostró buen humor con lo dicho por su hermana Kendall Jenner y contó el motivo por el que estaría disconforme con el hombre de su hijo Psalm West.

Según narró la socialité, debido a que su esposo, Kanye West, se encontraba ocupado, decidió juntar a todas sus hermanas y consultarles por el nombre que debía ponerle a su hijo nacido en 2019.

No obstante, solo Kendall Jenner estaba disponible, por lo que conversó con ella personalmente para que eligieran el nombre del menor de los West.

Minutos después, Kylie Jenner se unió a la conversación a través de FaceTime y coincidió con su hermana Kim Kardashian con el nombre de Psalm.

Esto, según Kim Kardashian, habría puesto de mal humor a Kendall Jenner, teniendo en cuenta que fue la única que estuvo presente en la reunión para la elección del pequeño Psalm West.

La socialité agregó que no cree que a su hermana no le guste el nombre de su sobrino y reiteró que solo le incomodó que no eligieran el que ella propuso.