Si bien la estrella del reality show ‘Keeping Up whit the Kardashian’, Kim Kardashian , está en medio de un proceso de divorcio con Kanye West y se rumorea que tras casi 7 años de matrimonio ya no mantienen ninguna comunicación, la celebridad está avocada a su familia y pasar tiempo con sus cuatro hijos y famosas hermanas. Es así que se unió vía Instagram a los festejos por el cumpleaños del basquetbolista Tristan Thompson, con quien Khloé Kardashian acaba de retomar su relación, y lo hizo de una manera épica posteando una fotografía juntos y con una peculiar historia.

MÁS INFORMACIÓN | Kim Kardashian: el historial de casos en que su integridad estuvo comprometida por intrusos en su casa

“Feliz 30 cumpleaños. Recuerdo haber tomado esta foto”, empezó diciendo la empresaria de la belleza para luego contar la anécdota detrás de la imagen donde se les ve muy sonrientes. “Dije que tu cumpleaños estaba cerca y no teníamos buenas fotos juntos, así que tomamos una para poder usarla en la publicación. LOL”, agregó el sábado 13 de marzo.

Kim Kardashian también se dio tiempo para hablar bien del padre de su sobrina y actual pareja de Khloé Kardashian.

“Estoy muy orgullosa de llamarte mi hermano. Sé que hemos pasado por eso, pero salimos más fuertas y más unidos y estoy agradecida de que Khloé tenga un mejor amigo en ti. ¡Eres un gran padre, amigo y bailarín! ¡Vive el momento! ¡Que tengas el mejor cumpleaños y disfruta cada minuto de esta vida””, agregó la dueña de ‘KKW Beauty’.

Este especial saludo llega a pocos días del estreno de la última de las 20 temporadas del reality show ‘Keeping Up whit the Kardashian’ este 18 de marzo, programa que llegará a su fin tras 14 años de transmisiones por la cadena E!.

Actualmente Kim Kardashian (40) se encuentra en proceso de divorcio con el rapero Kanye West de 43 años con quien mantiene la custodia compartida de sus cuatro hijos: North, de 7 años; Saint, de 5; Chicago, de 3 años, y Psalm, de 1. Según Page Six, él decidió cortar toda comunicación directa con la modelo y empresaria e incluso cambió sus números de teléfono para evitar que ella pudiera llamarlo, y el contacto es solo mediante sus guardaespaldas. Además, cuando acude a visitar a sus hijos a la mansión que tiene la modelo en Los Ángeles, ella tiene que abandonar el lugar.

Retomaron el romance

La socialité Khloé Kardashian ya no oculta su amor por el padre de su hija True, con quien se ha dado una segunda oportunidad y oficializaron su relación justo en el día del cumpleaños de Tristan Thompson con un amoroso mensaje en Instagram. Además, incluyó una fotografía de ambos muy elegantes y junto a su pequeña.

“Los que están destinados a ser, los que pasan por todo lo que está diseñado para destrozarlos y salen aún más fuertes que antes”, escribió para celebrar los 30 años del deportista.

Eso no fue todo pues agregó: “Gracias por mostrarme todo lo que dijiste que harías. Por ser el padre que eres. Por el mejor amigo que tengo en ti. Estoy agradecida de no poder hacer absolutamente nada contigo, y se siente como si hiciera todo. Espero que sepas, hoy y todos los días, lo amado que eres por mí y por tantos”.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson se separaron en febrero de 2020 por una infidelidad del jugador de baloncesto con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner.

Los rumores de que habían retomado la relación estaban acaparando titulares desde hace varios días e incluso se supo que la pareja estaba buscando un nuevo bebé mediante un vientre subrogado.