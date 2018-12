Kim Kardashian comparte foto de cuando tenía 13 años y demuestra a sus detractores que su belleza viene de familia

Kim Kardashian alcanzó la fama mundial cuando se viralizó un video íntimo donde aparecióa junto a su ex pareja Ray J. Kim. Desde entonces supo aprovechar su momentánea popularidad y, junto a su familia, lanzó el reality Keeping Up with the Kardashian

Pero Kim Kardashian quiso más que solo el programa de TV. La socialité buscó diversificar el rubro de su ingreso e incursionó en el mundo de la moda y la belleza. Ahora, con un imperio de maquillaje consolidado, la hija de Kris Jenner es una de las figuras norteamericanas con más seguidores en redes sociales.

Con tanta popularidad en su cuenta Instagram, Kim Kardashian sabe que tiene que soportar todo tipo de comentarios sobre su vida y carrera. Sobretodo, cuando se refiere a su físico, la socialité ha sido blanco de detractores que solo buscan ridiculizarla.

En su última publicación de Instagram, Kim Kardashian compartió una foto acompañada de Kourtney Kardashian en la playa. Lo peculiar es que se trata de una imagen antigua, cuando la socialité tenía 13 años.

La publicación de Kim Kardashian tiene más de 3 millones de likes por parte de todos sus seguidores en Instagram. "1994- 13 años. Siempre he estado posando en la playa jajaja", escribió la empresaria en su red social.

Pero sus fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para poder expresar su opinión. "Siempre bella", "Una hermosa foto del recuerdo", "¡Wow!", "Siempre debes de publicar fotografías así", son algunos de los comentarios de los seguidores de Kim Kardashian.