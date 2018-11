Kim Kardashian vuelve locos a sus fans en Instagram con foto semidesnuda dentro de su closet | FOTOS

Kim Kardashian tiene más de 120 millones de seguidores en Instagram y sabe qué tiene que hacer para ganárselos. La socialité más famosa del mundo acaba de realizar una publicación en su cuenta que ha dejado a muchos con la boca abierta.

En la publicación, Kim Kardashian aparece dentro de su walking closet, a punto de realizar pruebas de vestuario. Sin embargo, lo que llama la atención es que la empresaria está usando una bata de seda semitransparente que apenas la cubre.

La publicación ya tiene casi dos millones de likes. Incluso, su hermana Khloe Kardashian elogió su publicación en Instagram: "Wow, wow, wow, wow", escribió la cuenta de la socialité. Sin duda alguna, Kim Kardashian sí que tiene enamorados a sus seguidores.

Recientemente. Kim Kardashian llamó la atención con unas declaraciones que brindó durante el reality "Keepin' up with the Kardashians". Según indicó, cada vez que hizo cosas salvajes, había consumido éxtasis.

Con estas declaraciones, Kim Kardashian sorprendió a su hermana menor Kendall Jenner. La modelo desconocía varios pasajes de la vida de su hermana mayor y se sorprendió al escuchar sobre el video sexual de la socialité, así como las circunstancias en las que se dieron sus dos primeros matrimonios.