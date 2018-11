Kim Kardashian y sus hermanas hicieron su sueño hecho realidad: Se convirtieron en los ángeles de Victoria's Secret

Kim Kardashian y sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian, y Kendall y Kylie Jenner sorprendieron a todos al celebrar Halloween disfrazadas de sensuales ángeles de Victoria’s Secret. A través de unas publicaciones en Instagram, las hermanas de reality 'Keeping Up With The Kardashian' mostraron sus diversos looks.

Las empresarias cautivaron a sus millones de seguidores en Instagram al lucir las sensuales prendas que fueron enviadas por Victoria’s Secret. Según un comunicado de la propia marca, los looks son del desfile del 2015.

“Ellas están vestidas como en la pasarela de Victoria's Secret, y Kylie (Jenner) puede verse en el traje que Candace Swanepoel lució durante el desfile de modas de Victoria's Secret 2015", refirió la marca mediante su carta.

Aunque muchos especularon que las Kardashian se convertirían en las modelos de Victoria's Secret (Kendall Jenner ya lo ha sido antes), lo cierto es que todo se trata de un desfile por 'diversión' para Halloween.

"Gracias a @VictoriasSecret por enviarnos looks de pasarela y verdaderas alas para esta noche. ¡Dios mío, es un sueño hecho realidad!", escribió Kim Kardashian en Instagram.

