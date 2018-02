Kim Kardashian: ¿Jennifer Lawrence quiere ser una amiga cercana de la socialité? [VIDEO y FOTOS]

No es secreto que la actriz Jennifer Lawrence es una fan incondicional de Kim Kardashian y toda su familia, siguiendo muy de cerca los chismes y rumores que se ciernen sobre todos sus integrantes de manera casi diaria.



Pero su cariño hacía el ‘Klan’ sería mucho más fuerte que el que sienten muchos de los televidentes. Y es que, de acuerdo con lo que manifestó en un centro comunitario para mujeres, Jennifer Lawrence se muere por ser parte del círculo más cercano de Kim Kardashian y su familia.



En dicha presentación, cabe rescatar, se deslizó que las ganas solo vienen de ella, nada más. “No sé si ( Kim Kardashian) me consideraría su amiga. Probablemente se trate de una amistad unilateral", refirió Jennifer Lawrence.



¿Acaso Kim Kardashian y sus demás familiares harán eco de su iniciativa? Pues, algunos creen que ellos no tienen las mismas intenciones (al menos no la misma intensidad) de hacer lazos amicales con Jennifer Lawrence.



Pero no todo está perdido para la rubia. Y es que, como se puede ver en la cuenta de Instagram de la mamá de Kim Kardashian, Kris Jenner, ella ya entabló un contacto con el 'Klan' de una forma que solo algunos pueden soñar.



¿La prueba? Pues, acá la tienen.



(@krisjenner) (@krisjenner) Kim Kardashian