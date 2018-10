Kim Kardashian: Bon Jovi criticó a socialité y aseguró que no tiene talento y solo es famosa por un video para adultos

"Creo que es horrible que vivamos en ese mundo y puedo decirte que nunca le he dado 60 segundos de mi vida, nunca, a una de esas amas de casa de blah bla bla y Kardashians. No sé sus nombres, nunca he visto 60 segundos del programa, no es para mí", fue la dura respuesta que dio el cantante Jon Bon Jovi contra Kim Kardashian y los realities como 'Real Housewives'.



El intérprete de 'Always' fue invitado al programa ' Sunday Project' y no dudó en descargar toda su rabia contra este tipo de producciones de TV.



Pero eso no es todo, Bon Jovi no soltó a la líder de las Kardashians y mencionó el video para adultos que se viralizó en las redes sociales y que lanzó al estrellato a Kim en el 2007. "¿Qué habrá en tu autobiografía? Hice una porno y me hice famoso".



Bon Jovi agregó que muchos famosos de hoy no tienen ningún tipo de talento. "Ve y escribe un libro, pinta un cuadro, actúa, estudia, canta, juega, escribe", continuó. "La fama es un subproducto de escribir una buena canción".