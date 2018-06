Kanye West tiene letras de canciones bastante personales en su nuevo álbum ‘Ye’, incluso habla sobre su matrimonio y sobre el problema que atravesó la pareja a raíz de sus comentarios sobre la esclavitud , lo cual ha hecho que su esposa Kim Kardashian se pronuncie.

El lunes Kim Kardashian hablo con ‘Entertainment Tonight’ en la alfombra roja para los Premios de Moda CFDA 2018 donde recibió el primer Premio Influencer.

La Kardashian aprovechó el momento para hablar sobre la controvertida canción de su esposo Kanye West ‘Would not Leave’, en la cual habla sobre su matrimonio. La letra detalla la pelea que tuvo con Kim Kardashian , ya que el cantante había dicho que la esclavitud es una ‘opción’ .

Kanye West en una entrevista a TMZ dijo “Cuando escuchas sobre la esclavitud durante 400 años... ¿Durante 400 años? Eso parece una elección”. Lo cual hacía evidente su apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump .

Asimismo Kim Kardashian habló sobre la letra de la canción que relata sobre la pelea marital con Kanye West a raíz de la polémica declaración: "Mi esposa gritando, gritando", diga, "¡Vamos a perderlo todo!" / Tuve que calmarla porque no podía respirar / Le dije que podía dejarme ahora, pero que no se iría", dice.

“ Eso no es algo que ponemos en las redes sociales, no voy a comenzar a tuitear cuáles son mis pensamientos, pero tenemos esos momentos y esa fue la única canción que no tocó para mí hasta el último minuto, así que lo escuché a último minuto y significó mucho para mí ” agregó Kim Kardashian.

Al final de cuentas la empresaria Kim Kardashian dio a entender que suelen tener puntos de vista diferentes, pero a final de cuentas es su esposo .

" Podría decir cosas que puedan malinterpretarse y la gente no vea el contexto detrás de eso, pero yo siempre conozco su corazón, así que me alegro de que haya sido muy bien recibido " agregó Kim Kardashian .

