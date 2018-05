Kim Kardashian: Kanye West fue vetado de una radio por sus polémicas declaraciones sobre la esclavitud

Parece que el comportamiento de Kanye West se vuelve cada día más polémico. Resulta que el esposo de Kim Kardashian acaba de ser vetado de una radio estadounidense luego de que manifestara unas controversiales declaraciones sobre la esclavitud de los negros.



Todo empezó cuando Kanye West estuvo en el set del conocido (y por algunos temido) sitio de espectáculos TMZ. Ahí, el galán de Kim Kardashian dejó a muchos con la boca abierta.

"Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Eso parece más una elección", indicó el rapero. El disgusto de la comunidad negra no se hizo esperar y varios afroamericanos dispararon sus dardos hacia la pareja de Kim Kardashian.



El tema llegó a niveles estratosféricos cuando la emisora The Bounce, de Detroit, tomó la decisión de no pasar más la música de Kanye West. Menudo problema en el que se metió el esposo de Kim Kardashian.

"Esto se terminó (...) Ya no queremos hablar de él. Así que estamos tomando la posición de no programar más sus canciones. Simplemente nos rehusamos a darle una plataforma", se señala un post que The Bounce lanzó a través de su cuenta de Facebook.



Esta publicación viene acompañada de un video en el que dos locutores de dicha radio, BiGG y Shay Shay, hablan sobre las polémicas declaraciones de la pareja de Kim Kardashian.