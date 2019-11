Kim Kardashian lució sensual en los People’s Choice Awards 2019 y tuvo bochornoso momento con Kourtney

A sus 39 años, la socialité estadounidense Kim Kardashian luce más sensual que nunca y eso quedó en evidencia, una vez más, durante la gala de los People’s Choice Awards 2019 celebrada en Los Ángeles, hasta donde llegó luciendo un ceñido vestido para posar junto al clan ‘Kardashian’.

Si bien una de las noticias que más ha sobresalido de esta noche es el bochornoso momento que protagonizó con su hermana Kourtney en plena alfombra roja, la esposa de Kanye West ha querido que sus seguidores no se fijen tanto en el incidente que quedó registrado en video. Es así que usó su cuenta en Instagram para darles un regalo por tanto cariño.

“Muchas gracias a todos los que votaron por nuestra familia para el mejor reality show en los People’s Choice Awards 2019. Estamos agradecidos por la victoria”, escribió Kim Kardashian junto a una recopilación de sensuales imágenes tomadas desde distintos ángulos en la noche en la que brilló en la alfombra.

En las fotografías la celebridad muestra el ceñido vestido de piel de pitón diseñado por Versace, que variaba entre las tonalidades nude, marrón y plata.



Las instantáneas llamaron la atención de sus seguidores quienes no tardaron en aplaudir su belleza y sensualidad, aunque otros se cuestionaron si eran sus últimas imágenes con ropa entallada y dejando en evidencia su bien formada anatomía, esto luego que se conociera que su esposo Kanye West cuestionara su forma de vestir y le pidiera dejar de ponerse ropa 'provocativa'.



Estas afirmaciones las hizo el propio cantante en el reality protagonizado por su familia política, ‘Keeping Up with the Kardashians’ con motivo de su conversión al cristianismo. “Siento que acabo de completar una transición en la que he pasado de ser un rapero que mira a todas las mujeres a ser un hombre que mira a su mujer y se pregunta por qué necesita ella ir enseñando su cuerpo de esa manera a todo el mundo”, dijo.

“Antes no me daba cuenta de lo mucho que eso afectaba a mi alma y a mi espíritu como hombre casado y como padre de cuatro hijos. Para mí, el corsé es ropa interior. ¿Para quién es sexy una prenda así?”, añadió.

Ante los reproches de su pareja, Kim Kardashian no se calló y le pidió no darle más “energía negativa porque no te gusta que lleve vestidos tan ajustados”, esto tras afirmar que tuvo un ataque de ansiedad. Además, le recordó que “tú me ayudaste desde el principio a construir esta imagen de persona sexy y segura de sí misma y solo porque ahora mismo estés en un viaje espiritual que te está transformando como persona no significa que yo tenga que estar en el mismo lugar contigo”.

Sin embargo, todo indica que Kim Kardashian le dará la razón a Kanye West y en declaraciones a ‘The Real’ dijo que “siempre voy a ser yo. Simplemente, estamos debatiendo qué es demasiado y qué no. Soy madre de cuatro hijos y el próximo año cumplo 40. ¿Cuándo es el momento de parar?”.



Este problema generado en pleno programa ‘Keeping Up with the Kardashians’ no evitó que Kim Kardashian derrochara sensualidad en la alfombra roja de los People’s Choice Awards junto a Khloé y Kourtney Kardashian, y su mamá, Kris Jenner. Las grandes ausentes fueron Kendall y Kylie Jenner.



El momento tenso de la noche



Si bien hace algunos días se supo que Kourtney Kardashian se alejaría del reality del clan Kardashian, esta importante premiación en Los Ángeles fue el escenario para un momento que será recordado por siempre: Kim Kardashian interrumpió a su hermana en plena entrevista cuando se detuvieron para conversar con Giuliana Rancic, coanfitriona de E!News, sobre sus looks, sus joyas y demás detalles.



“…qué está usando todo mundo esta noche ¿me pueden decir qué llevan puesto? tú te ves increíble”, dijo la presentadora a Kourtney. “No planeé esto, es de Naeem Khan ¿así es como se pronuncia?”, contestó la celebridad sin imaginar lo que haría su famosa hermana. Ella la interrumpió y aseguró que “todas” sus hermanas estaban “usando diamantes de (mi colección) KKW”.

Tras esto, Kim Kardashian se volteó hacia su hermana y le dijo: “Te estaba tratando de salvar porque ni siquiera sabes lo que traes puesto. Esa fue mi manera de salvarte”. Kourtney no se quedó callada y agregó frente a las cámaras “No, es simplemente que no sabía cómo pronunciarlo”. Es aquí donde Kim solo atinó a decir “OK”, hecho que muchos han interpretado en redes sociales como una ‘pelea’ tras la confirmación de su alejamiento del programa.