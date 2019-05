Kim Kardashian luce nuevo look e impacta a fans | FOTOS

La estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians”, Kim Kardashian, sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que había renovado su apariencia.

La modelo de 38 años compartió una serie de videos en Instagram Stories con filtros de rostros de bebés y hombres, pero lo que asombró a sus fans fue su corta cabellera.

Quien confirmó el cambio de look, fue su estilista Chris Appleton, quien compartió una imagen de Kim Kardashian con su renovado corte de cabello.

“Gran corte para Kim Kardashian hoy. ¿A quién le gusta el cabello corto?”, escribió en Instagram el profesional de belleza.

El nuevo cambio de look de Kim Kardashian se produce luego del quinto aniversario de bodas con Kanye West y de que la pareja anunciara el nacimiento de Psalm West, su cuarto hijo.

Como se recuerda, Kim Kardashian ha lucido el cabello largo desde hace varios meses; sin embargo, ella ha retomado el corte ‘bob’ que lució el año pasado.