Kim Kardashian acaba de publicar una fotografía inédita junto a sus hermanas en Instagram. La empresaria de 39 años indicó que la postal fue tomada en el baño del restaurante favorito de toda la familia. Kendall Jenner es la única ausente en la toma.

“Baño Selfie-Edición Hermanas. En nuestro restaurante favorito celebrando con mis hermanas", escribió la socialité. "Ojalá Kendall estuviera con nosotros”, agregó Kim Kardashian en la fotografía que cuenta con miles de ‘likes’ por parte de todos sus seguidores en Instagram.

En la instantánea aparece Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloé kardashian y Kourtney Kardashian. Se desconoce las razones por las que Kendall Jenner no participa en la fotografía grupal del clan Kardashian-Jenner.

La fotografía de las estrellas de ‘Keeping Up with the Kardashians’ cuenta con más de un millón de ‘likes’ por parte de sus seguidores en el mundo entero.

“Lucen geniales”, “Hermosas fotografías”, “¿Por qué falta Kendall?”, “Las más bellas para una foto en el baño”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación.

Como se recuerda, las hermanas Kardashian-Jenner se encuentran en cuarentena para poder evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos.

