Kim Kardashian tiene cuatro hijos y se da el tiempo para poder pasar momentos especiales con cada uno de ellos. La socialité publicó en Instagram algunas fotografías del cumpleaños número cuatro de su hijo Saint West.

“¡Kanye y yo organizamos la fiesta de Saint dinosaurio más genial por su cuarto cumpleaños! ¡Se divirtió mucho! Gracias”, escribió la empresaria en Instagram. En las imágenes se puede apreciar al pequeño jugando con sus padres.

La publicación tiene más de 2 millones de ‘Corazones’ por parte de todos los fanáticos de la celebridad norteamericana. “Nada como la sonrisa de un niño”, “Fotografías hermosas”, “Muy bonito cumpleaños”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.

Kim Kardashian y Kanye West se casaron en el año 2014 en una boda que fue todo un acontecimiento. La pareja parece tener una gran relación y no dudan en mostrar su amor en sus redes sociales. Como se recuerda, hace unos meses pasaron de nuevo por el altar para realizar su renovación de votos.

En la actualidad, Kanye West se convirtió al cristianismo y Kim Kardashian apoya y respeta su “maravilloso viaje”.

“Ha tenido una especie de epifanía, no es que antes no fuera un buen padre, pero ahora se ha vuelto más estricto y prudente con las imágenes que hay en casa y que ven nuestros niños. En realidad, estoy de acuerdo con él, pero también es cierto que no voy a cambiar como persona", indico la socialité al programa The Talk.