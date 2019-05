Kim Kardashian dedica romántico mensaje a Kanye West por su quinto aniversario de bodas| FOTOS

La pareja conformada por Kim Kardashian y Kanye West lleva casi cinco años de matrimonio, en los cuales han vivido diversas experiencias que han fortalecido su relación. Ahora, la modelo ha compartido un romántico mensaje dedicado a su esposo.

A través de sus redes sociales, Kim Kardashian compartió una nueva e inédita fotografía de la sesión de matrimonio que realizó al lado del rapero. En la imagen, la socialité luce su fino vestido blanco de novia, mientras Kanye viste un elegante smoking oscuro.

“5 años y 4 niños. La vida no podría ser mejor”, escribió Kim Kardashian como leyenda de su publicación en Instagram.

En tan solo dos horas desde su publicación, la fotografía de Kim Kardashian junto a Kanye West cuenta con más de 3’468,630 ‘Me gusta’ y miles de comentarios de sus seguidores, quienes resaltan la felicidad de la pareja.

Recordemos que en junio de 2012, Kim Kardashian confirmó su relación con el rapero Kanye West, luego de varios años de amistad. La pareja contrajo matrimonio el 26 de mayo de 2014 en una ceremonia privada en el Fort di Belvedere, Italia.

La estrella de "Keepig Up With the Kardashians" y su esposo Kanye West son padres de North (5), Saint (3), Chicago (1) y un último bebé que nació hace apenas algunos días y del cual todavía se desconoce su nombre.