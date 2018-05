Kim Kardashian deslumbró en la alfombra roja del MET Gala 2018 el lunes por la noche, sin embargo, las alarmas se encendieron cuando no se le vio acompañada de su esposo, el rapero Kanye West tras los rumores que se podrían divorciar.



Si bien Kim Kardashian estuvo con sus familiares más cercanos como sus hermanas Kylie y Kendall, y su madre Kris Jenner, sus fans se preguntaron qué había sucedido con Kanye West, quien mostró su apoyo al presidente estadounidense Donald Trump y dio unas polémicas declaraciones sobre la esclavitud hace unos días.



El real motivo de la ausencia de Kanye West de la mano de Kim Kardashian fue porque el rapero está grabando un nuevo álbum.



"Te amo, cariño, desearía que estuvieras aquí conmigo, pero estás terminando cinco álbumes", escribió Kim Kardashian en su cuenta de Twitter tras contestar un mensaje de Kanye West.



Kim Kardashian deslumbró en el MET Gala 2018. (Fotos: Agencias/Instagram)

Pero Kim Kardashian no la pasó nada mal sin Kanye West. Se tomó fotos con Sarah Jessica Parker, Donatella Versace, Cardi B y la poderosa pareja Jennifer López y Alex Rodríguez.



Kim Kardashian sorprendió con un vestido dorado de Versace con una cruz para la temática "Cuerpos celestiales: Moda e Imaginación Católica" (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination), usando un peinado con cola de la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo.



Después del MET Gala 2018, Kim Kardashian estuvo en el ‘after-party’ con un vestido negro, encandilando a los presentes en esa fiesta.



