La estrella de televisión Kim Kardashian está revelando aún más sobre cuán cerca de casa la golpeó la pandemia de coronavirus. La empresaria habló sobre el diagnóstico de su hijo Saint de cinco años en un nuevo episodio de su reality show “Keeping up with the Kardashians”. Pese a que se supo que algunos integrantes de la familia padecieron la enfermedad hace algunos meses, la modelo recién ha revelado que su menor hijo dio positivo a coronavirus.

En un nuevo episodio del sintonizado reality de las Kardashians que transmite la cadena de televisión E!, la modelo mostró su preocupación al descubrir que su hijo Saint, de 5 años, había dado positivo al COVID-19. Y no solo eso, parece que otro de sus hijos también tenía los síntomas de la enfermedad.

Si bien Kim Kardashian nunca habló de lo ocurrido cuando sucedió, sí dice en el reality que Saint, de 5 años, se infectó y la preocupó.“Sainty acaba de dar positivo a COVID-19 y North está diciendo que se encuentra enferma”, explica Kim Kardashian, de 40 años, en el adelanto del episodio mientras habla por teléfono con alguien desconocido.

Kim Kardashian y su hijo Saint. (Foto: Instagram)

Aunque según comentó la mamá de los cuatro pequeños trató de mantener el control ante la delicada situación, reconoció estar “muy preocupada”.

El nuevo episodio se remonta a meses atrás cuando Kim Kardashian estuvo en contacto con otros miembros de su familia que habían contraído la enfermedad. Entre ellos su entonces esposo Kanye West y también su hermana, Khloé Kardashian.

Pese a que todo ocurrió hace unos meses y el miedo en la mediática familia ya pasó, el público podrá ver cómo Kim Kardashian afrontó el duro momento en que se entera en que unos de sus hijos da positivo al coronavirus.