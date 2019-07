Kim Kardashian rompe su silencio y habla sobre polémica tras ser acusada de "apropiación cultural"

La socialité Kim Kardashian rompió su silencio y se pronunció por primera vez tras ser acusada de apropiación cultural por registrar el término “kimono” como una de sus marcas.

Luego que la celebridad sea duramente criticada por relacionar su nueva línea de productos con la tradicional prenda de la cultura japonesa, Kim desistió de llamar así a su nueva marca y reveló el motivo que la impulsó a tomar esa decisión.

En una reciente entrevista con el magazine del Wall Street Journal, Kim Kardashian se sinceró y reflexionó “un poco más” sobre la polémica en la que se vio envuelta en los últimos días. La modelo señaló que este tipo de “errores” le enseñan cada día a afrontar la vida.

“Ante lo que ha ocurrido, soy la primera que dice: ‘de acuerdo, no puedo creer que no me diera cuenta antes de esto’. Coincido en que deberíamos haber pensado un poco más sobre ello. Obviamente, mis intenciones eran inocentes, pero lo importante es que estoy escuchando. De verdad quiero escuchar más y aprender de estas experiencias”, aclaró Kim Kardashian.

“Me encanta Japón. De hecho, mi marido (Kanye West) se encontraba allí cuando estalló el escándalo. Es un país al que me encanta ir y por el que siento el máximo respeto”, agregó Kim, aclarando que no era su intención faltar el respeto a la cultura japonesa.

Asimismo, Kim Kardashian señaló que otra de las importantes lecciones que aprendió es ser más minuciosa a la hora de pensar en los posibles efectos de sus proyectos empresariales.

“Me estoy percatando de muchas cosas y trato de actuar en consecuencia. Soy consciente de que cada vez hay más ojos sobre mi marca, así que tengo que estar más atenta a lo que ocurre a mi alrededor, y a las diferentes perspectivas que ha sobre las cosas. Trato de hacer lo correcto”, precisó Kim Kardashian.