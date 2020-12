La socialité Kim Kardashian ha vuelto a ser noticia y no solo por sus proyectos como empresaria o el reality “Keeping Up With the Kardashians”, sino por sus constantes publicaciones en Instagram, donde cuenta con casi doscientos millones de followers.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de “KUWTK” compartió dos fotografías suyas disfrutando de un baño en un jacuzzi, con un encantador traje de baño color verde.

“¡Encuentra siempre tu luz!”, escribió la socialité junto a un Emoji de estrellas. Como era de esperarse, las instantáneas han sido del agrado de sus seguidores, quienes han logrado que el post obtenga más de 5 millones de ‘likes’.

“¡Qué hermosa!”, “sin duda una diosa”, “eres una gran mujer y te mantienes totalmente saludable”, “que envidia”, “que gran figura, realmente envidiable”, son algunos comentarios de sus incondicionales seguidores.

Por otro lado, el pasado 5 de diciembre la socialité celebró el cumpleaños número 5 de su segundo hijo con Kanye West, Saint. Para festejar, Kim Kardashian compartió un emotivo post en sus redes sociales.

“Mi bebé Saint cumple 5 años hoy. Una de las almas gemelas de mi vida. Todos los años entrevisto a mis hijos y les hago exactamente las mismas preguntas sobre la vida. Saint, no puedo esperar a ver cómo has crecido y cómo respondes estas preguntas a los 5 años y te las enseñaré cuando seas grande”, señaló.

