La socialité estadounidense Kim Kardashian sigue dando que hablar tras haber compartido imágenes de las vacaciones que disfrutó junto a su familia en una isla privada. En sus redes sociales, la modelo demostró que celebró a lo grande su cumpleaños número 40.

Aunque ya la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” ya se encuentra en su residencia, aún sigue generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores con imágenes en las que aparece disfrutando de paradisiacas playas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la socialité compartió una serie de imágenes en las que aparece, en traje de baño, disfrutando de sus vacaciones de cumpleaños en una isla paradisiaca.

En las instantáneas, la empresaria de cosméticos y estrella del reality estadounidense “KUWTK” combinó el color de sus uñas con el de su traje de baño, ambas de color amarillo.

Como era de esperarse, la publicación de la esposa de Kanye West se ha convertido en tendencia en redes sociales. Miles de seguidores de la socialité han reaccionado de forma positiva y han acumulado más de un millón de ‘Me gusta’ en su post.

“Hermosa”, “Diva”, “Sin palabras, eres más bella que ese paraíso”, “Toda una sirena”, “¿Cómo puedes estar tan espectacular?”, “Te amo”, “Eres una diosa”, son algunos de los comentarios que le han dedicado sus fans.

