Kim Kardashian sospecha que padece de lupus, enfermedad que aqueja a Selena Gómez

A pocos días del estreno de la nueva temporada de “Keeping Up With The Kardashians”, E! lanzó un nuevo avance en el que se muestran las dificultades que atraviesan varios de los protagonistas.

Para empezar, Kris Jenner aparece en una camilla con un collarín, lo que hace pensar que sufrió un accidente, del cual no se dan muchos detalles.

Khlóe Kardashian, por su parte, parece no superar lo sucedido con su expareja, Tristan Thompson, quien lo traicionó con la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner. Nos referimos a Jordyn Woods.

En cuanto a la relación de familia, no todo es alegría y buen humor. Prueba de ello es la escena en la que Kourtney Kardashian enfrenta a sus hermanas por estar muy concentradas en sus negocios, lo que genera la molestia de Kim, quien le dice que siempre está fuera de esos temas porque no hace nada.

Sin embargo, eso no es todo en relación con Kim Kardashian. En el avance también se ve a la socialité preocupada, pues sospecha que padece de lupus, enfermedad que aqueja a Selena Gomez.

“Lo siento en mis huesos”, dice preocupada la esposa de Kanye West, quien, incluso, se habría sometido a varios exámenes para descartar dicha enfermedad.

“Keeping Up With The Kardashians” regresa a la pantalla chica el domingo 8 de septiembre, siempre a través de E!