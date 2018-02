Kim Kardashian pone en subasta su armario por una causa noble (aunque hay algo que no cuadra) [VIDEO]

Las seguidoras de Kim Kardashian se pueden contar por millones en las redes sociales. No son pocas las integrantes de este grupo que adoran a la socialité por su estilo de vestir y su buen olfato para escoger lo ideal para una gala o un evento.



Ahora, las más acérrimas hinchas de la pareja de Kanye West podrán tener algo de su codiciado guardarropa. Y a un precio que sonará razonable para algunos. De acuerdo con Vanity Fair , Kim Kardashian ha puesto en subasta su armario por una causa noble.



La celebridad está colaborando con Auction Cause, en aras de ayudar al Children's Hospital Los Angeles. ¿Acaso Kim Kardashian es una persona que se puede desprender de suyo por el bien de los demás de una manera muy fácil?



No respondas rápido, lince. Tenemos que comentarte algo importante. De acuerdo con el medio, Kim Kardashian solo destinará el 10% del total de ganancias al mencionado nosocomio, especializado en niños. Esto ha hecho que no pocos peguen el grito en el cielo.

Y es que Kim Kardashian suele ostentar una fortuna en sus redes sociales que la mayoría solo puede soñar. ¿Acaso ella está siendo un poco egoísta?



SALE CALIENTE

Pero vamos directo a los hechos. Echándole un ojo a EBay, Kim Kardashian ha puesto a disposición de los usuarios 200 artículos entre los que se encuentran zapatos para bebé, bañadores, pantalones de ciclista, un jersey rosa de Tom Ford, lencería de La Perla e incluso una camiseta de Yeezus, el álbum que Kanye West sacó en 2013.