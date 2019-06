¡Que ternura! Kim Kardashian demuestra todo su amor a su pequeña North West con emotiva publicación | FOTOS

La popular socialité Kim Kardashian , de 38 años, utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo y conmovedor mensaje a su hija North West, quien este 15 de junio cumple 6 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kim Kardashian compartió un mensaje dedicado a su primera hija fruto de su relación con el rapero Kanye West.

“Feliz cumpleaños a mi dulce niña. Los últimos seis años han sido los mejores de mi vida criándote y viéndote crecer. ¡Mami te ama por siempre y más allá!”, escribió Kim Kardashian como leyenda de su publicación en Instagram.

La reacción de sus seguidores ante la tierna publicación fue inmediata y en tan solo cinco horas, la galería de fotos compartidas por la socialité cuenta con más de 2’362,522 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que también saludan a la pequeña North West por su onomástico.

Recordemos que durante el primer episodio de la octava temporada del reality de televisión estadounidense, “Keeping up with the Kardashians”, Kim Kardashian reveló el sexo de su primer bebé.

Cabe señalar que North West es la primera de los cuatro hijos que tienen Kim Kardashian y el rapero Kanye West. Saint, Chicago y Psalm West son los más pequeños de la familia.