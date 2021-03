Un nuevo integrante llegó a la familia Kardashian-West y se ha robado la atención tras oficializarse que la celebridad Kim Kardashian solicitó el divorcio del rapero Kanye West poniendo fin a su matrimonio de casi 7 años. Mediante su cuenta de Instagram, la estrella del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’ presentó a ‘Speed’, la exótica mascota de su hija mayor North West y, como era de esperarse, el lagarto cuenta con su propio vestuario hecho a medida.

MÁS INFORMACIÓN | Kim Kardashian: el historial de casos en que su integridad estuvo comprometida por intrusos en su casa

La hermana de Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian no tuvo reparos en cumplir los deseos de la mayor de sus hijos y darle una lagartija para que se convierta en su mejor amiga y compañera de juegos.

El debut oficial de la mascota llegó en una publicación de Kim Kardashian en donde North West se luce cargando a la mascota y, como detalle lleno de estilo, ambas llevan el mismo atuendo: una pijama rosa de ‘Skims’. “Les presento al miembro más reciente de nuestra familia... Speed”, escribió.

'Speed' tiene una amplia colección de prendas iguales a las de North West y diseñadas por la celebridad. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Cómo llegó el lagarto a casa

La historia de la nueva mascota de hija de Kanye West y su llegada a la mansión Kardashian en Calabasas no fue algo planeado por la celebridad. Según contó en su post, ella cuidó a la lagartija de su mejor amiga, pero la niña quedó prendada y fue imposible separarlas.

North West y ‘Speed’ van a todos lados juntas y hasta comparten su gusto por la moda, vistiendo los exclusivos diseños de su famosa madre para su marca ‘Skims’.

“No tenía pensado que me fuera a gustar Speed de la forma en la que me gusta pero ha crecido conmigo. Speed era en realidad de mi mejor amiga, Alisson. Lo estuve cuidando durante una semana y nunca se ha ido y hace ya meses (...) Le hemos hecho un cambio de look completo a Speed con una prenda a medida de Skims y hasta una joya de Lil Uzi. North y su dragón barbudo van a todas partes juntos y me parece entrañable”, contó la socialité.

Como era de esperarse, las fotos de la presentación del lagarto revolucionaron las redes sociales en días en los que también se conoció que la vida de Kim Kardashian estuvo en peligro cuando un sujeto intentó entrar a su casa en California, Estados Unidos.