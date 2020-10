“Kingdom Force” es una unidad de rescate y búsqueda dedicada a ayudar a sus amigos animales. El equipo conformado por cinco héroes animales y sus vehículos todo terreno sirven y protegen a los ciudadanos de los Cinco Reinos, mientras su enorme cuartel general móvil patrulla constantemente en búsqueda de acción y aventura.

A propósito del lanzamiento de la popular producción que pretende atrapar a los más pequeños con sus aventuras, Trome conversó vía Zoom con Matthew Fernandes, el creador de esta serie que ya se transmite de lunes a viernes a las 18:00 horas, a través de Nat Geo Kids.

“Kingdom Force reúne a cinco animales de cinco reinos diferentes. Originalmente el equipo estaba conformado por diferentes felinos como leones, tigres y guepardos. Pero luego, a medida que comenzamos a evolucionar, nos dimos cuenta de que a los niños les gustan los animales diferentes, por lo que tratamos de encontrar animales que vengan de diferentes culturas y entornos diferentes”, comenta.

Según cuenta Matthew Fernandes la idea de crear Kingdom Force nació cuando estaba en una jugetería y vio a un niño de unos 6 años rogarle a su mamá por un juguete de Avengers. “Me había dado cuenta de que el niño probablemente era demasiado joven para ir al cine, pero quería quería jugar con algo mucho más de grandes y me di cuenta de que no había ningún tipo de programa de acción como el de Avengers para ese grupo de edad. Así que quería crear un programa de superhéroes para niños de esa edad porque sentí que sabía que había una brecha en el mercado”, agrega.

Por otro lado, Fernandes explica que cada uno de los animales que participan en el escuadrón representan arquetipos característicos y definidos que los hacen diferentes el uno de los otros. “Cuando se reunieron todos tuvieron que aprender a trabajar con la personalidad diferente de cada uno, así que pusimos mucho énfasis en cada uno de sus personajes en términos de por qué se comportaron así y por qué tienen esa visión del mundo”, precisa.

Al ser consultado sobre la posibilidad de incluir animales sudamericanos en las próximas temporadas de Kingdom Force, Matthew confirmó su interés por tener llamas en futuros capítulos. “Definitivamente pondré una llama en el show, en la temporada dos. La respuesta es sí”, comentó entre risas.

SINOPSIS: Cuando el peligro se descontrola, el equipo entona su grito de guerra, ¡Kingdom Force, unidos! Y los vehículos se transforman en un robot de rescate masivo de última generación, que combina todas las fortalezas de los cinco héroes animales de Kingdom Force. Por medio del trabajo en equipo, la cooperación y la aceptación de la diversidad, ¡no hay desafío que el equipo de Kingdom Force no pueda manejar!