Kit Harington: Actor de 'Game of Thrones' protagoniza nueva serie de HBO [VIDEO y FOTOS]

Kit Harington (“Game of Thrones”) protagoniza la serie que cuenta la historia real de Guy Fawkes y el grupo de católicos ingleses que planearon volar la Cámara de los Lores y matar al rey Jacobo I a principios del siglo XVII.



AMC estrena “Gundpowder”, mini serie producida por HBO y protagonizada por Kit Harington (“Game of Thrones”) y que narra la historia que inmortalizó la figura de Guy Fawkes, el hombre detrás de la conspiración de la pólvora en el siglo XVII en Inglaterra. Los hechos inspiraron a los creadores de la famosa película “V de Vendetta”. El lunes 12 de marzo a las 8:00 p.m. estrena el primer episodio seguido por el segundo a las 9:00 p.m. El lunes 19 de marzo estrena el tercer y último episodio a las 9:00 p.m., prededido de la repetición del segundo a las 8:00 p.m.



“Gunpowder” permite descubrir cómo se planeó uno de los asesinatos más famosos de la historia a principios del siglo XVII. El radical británico Guy Fawkes intentó volar la Cámara de los Lores y el Palacio de Westminster para asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra, a sus familiares y a los lores. Sin embargo, fue detenido en 5 de noviembre de 1605, justo antes de detonar los explosivos, evitando así la conspiración. Fue condenado a muerte al día siguiente y le ahorcaron. Desde entonces, ese día se celebra con fuegos artificiales.



La ficción se centra en cómo Fawkes y Robert Catesby fueron seleccionados para llevar a cabo este plan y cómo fue su evolución y preparación con la obtención de los recursos necesarios, así como las trabas que se encontraron por el camino.



La miniserie está protagonizada por Tom Cullen (“Downton Abbey”, “Black Mirror”) y Kit Harington (“Game of Thrones”), que también es productor ejecutivo. Completan el reparto a Liv Tyler (“The Leftovers”), Peter Mullan (“Ozark”), Edward Holcroft (“El sentido de un final”), Shaun Dooley (“Jamestown”), Robert Emms (“Atlantis”), Derek Riddell (“The Missing”) y Mark Gatiss (“Doctor Who”).