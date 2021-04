La estrella del programa de televisión ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kourtney Kardashian celebró por todo lo alto este sábado 17 de abril sus 42 años y nada hubiera sido igual sin las increíbles sorpresas de su familia y de su novio Travis Barker, quien no escatimó en gastos con tal de verla sonreír. Los detalles por parte del baterista de la banda ‘Blink-182’ han dejado impactados a los seguidores de la celebridad en Instagram.

MÁS INFORMACIÓN | Kourtney Kardashian: por qué usa paletas de dulce como símbolo de su relación con Travis Barker

Hace algunos días el artista californiano se tatuó el nombre de su pareja arriba de su pezón izquierdo y hay quienes aseguran que ella escribió con su propia letra la frase ‘You’re so cool’, en referencia a la película ‘True Romance’, que también decidió dibujar sobre su piel.

Esta no ha sido la única demostración de amor, pues para el cumpleaños de Kourtney Kardashian le llenó el salón principal de la casa con flores, en especial tulipanes y gardenias, las favoritas de la fundadora de ‘Poosh’. Además, varias flores estaban suspendidas en el techo.

“Travis a menudo la mima y le dio el arreglo floral más asombroso y hermoso para su cumpleaños (...) Están celebrando con su familia hoy”, le dijo una fuente a PEOPLE.

La sorpresa fue tan increíble que hasta la propia Kim Kardashian quedó fascinada y en un video en Instagram aseguró: “Esto es tan hermoso. Nunca había visto nada como esto”.

Kourtney Kardashian tuvo un día lleno de sorpresas gracias a su novio Travis Barker. (Foto: Instagram)

La pareja también disfrutó de una romántica cena de cumpleaños y compartieron en sus cuentas oficiales la imagen de un postre con dedicatoria. “Mi primer deseo de cumpleaños”, escribió Kourtney Kardashian etiquetando a Travis Barker.

En otra publicación se les vio a bordo de un hermoso auto de colección que era conducido por el músico.

El amor de su familia

Travis Barker no fue el único que sorprendió a Kourtney Kardashian, pues su hija Penelope Scotland, de 8 años, le hizo una tarjeta escrita a mano y llenó de pétalos de flores el camino de su mamá. “Feliz cumpleaños, te amo mucho”, le puso junto a corazones pintados de rojo.

Kourtney Kardashian también recibió flores de su hija junto al modelo Scott Disick. (Foto: Instagram)

Su madre Kris Jenner también participó de las felicitaciones virtuales y le dijo “estoy más que orgullosa de la mujer increíble que eres. Eres la mamá, hija, hermana, amiga y tía más fabulosa y eres una inspiración y una hermosa fuente de amor y apoyo para todos nosotros”.

Kim Kardashian no se quedó atrás y aseguró: “¡No hay NADIE como tú! ¡Siempre sabes lo que quieres en esta vida y nunca te conformarás con los ideales de los demás y eso lo admiro tanto!”.