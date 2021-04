Desde que anunciaron que estaban juntos, la celebridad Kourtney Kardashian y el músico Travis Barker se mostraron cautos con sus publicaciones en redes sociales y sus seguidores no tenían tantos detalles de su romance; sin embargo, a raíz del cumpleaños 42 de la estrella del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’, todo cambió y la intimidad que guardaban bajo 7 llaves quedó al descubierto, pues ambos le empezaron a mostrar al mundo la pasión que encierra su relación. Las recientes imágenes en Instagram de la fundadora de Poosh y el baterista de la banda ‘Blink-182’ son un total derroche de sensualidad.

MÁS INFORMACIÓN | Kourtney Kardashian: baterista Travis Barker mostró por primera vez la intimidad de su relación

En las últimas horas, la pareja ha dejado impactados a sus fans con una instantánea en pleno desierto, pero no ha sido la única. Aquí hacemos un repaso de las capturas más atrevidas de “Kravis”, como han sido bautizados la empresaria y el músico de 45.

1. El cielo en el desierto

Kourtney Kardashian se mostró en bikini y con pañoleta en el cabello mientras era cargada por su novio Travis Barker, quien estaba sin polo y dejando al descubierto su cuerpo lleno de tatuajes. “Se siente como el cielo”, es el mensaje que acompaña la imagen

Kourtney Kardashian se escapó de viaje con Travis Barker y regalaron una imagen de infarto a sus fans. (Foto: @kourtneykardashian / Instagram)

2. Tatuaje de amor

Travis Barker tiene gran cantidad de tatuajes en su cuerpo y cada uno guarda un significado especial. Días antes del cumpleaños de su pareja decidió inmortalizar el nombre de la mujer que ama. Ahora lleva un ‘Kourtney’ en el pecho, arriba de su pezón izquierdo.

Kourtney Kardashian ya tiene 42 años y su novio Travis Barker se hizo un tatuaje en su honor. (Foto: @kourtneykardashian / Instagram)

3. Como niños de la mano

Luciendo unas orejas de Mickey Mouse, short negro y top del mismo color, Kourtney Kardashian se dejó fotografíar de espaldas mientras caminaba de la mano de Travis Barker, quien está sin polo.

Kourtney Kardashian (42) está disfrutando al máximo su relación con el rockero Travis Barker (45). (Foto: @kourtheykardashian / Instagram)

4. Cumpleaños con pasión

Para sus 42 años, Travis Barker no solo le llenó la casa de flores, en especial tulipanes y gardenias, sino que le regaló una dedicatoria llena de amor: “¡Te quiero! Eres una bendición para este mundo”. Adicional a esto reveló unas imágenes y videos íntimos en Instagram. En ellos se mostraron dándose un apasionado beso mientras ella estaba sentada sobre sus piernas y él la abrazaba por la cintura. La otra los muestra tiernamente abrazados frente a una especie de fogata y hasta mostró las piernas de Kourtney Kardashian y sus dedos con tatuajes tocándole el tobillo.

Kourtney Kardashian y Travis Barker oficializaron su relación en febrero de 2021. (Foto: Instagram)

5. El inicio del amor

Kourtney Kardashian y Travis Barker comenzaron a salir en diciembre de 2020 luego de varios meses de rumores y febrero fue el mes elegido para oficializar la relación. con una imagen que muestra sus manos entrelazadas.

Kourtney Kardashian confirmó su relación con el baterista de Blink 182. (Foto: @kourtneykardashian)

Él es padre de Alabama Luella y Landon Asher junto a la modelo Shanna Moakle, mientras que la estrella de televisión tiene a Mason (11), Penelope (8) y Reign (6) con Scott Disick.