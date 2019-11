La cantante y actriz surcoreana Goo Hara (28), exmiembro de la banda femenina KARA de Kpop fue encontrada muerta en su vivienda el domingo a las 6:00 pm (hora coreana)

Según información de la Policía, el cuerpo de la joven fue hallado en su vivienda ubicada en Cheongdam. Cuando los agentes llegaron al lugar, la artista ya no respiraba.

Por el momento, la agencia japonesa, Production Ogi, que representaba a la intérprete, ha pedido prudencia a los medios de comunicación e informó que el funeral se realizará en privado.

Goo Hara y su última publicación en Instagram antes de su muerte. La artista tenía 28 años.

La última publicación de la joven cantante en su cuenta Instagram ha llamado la atención de sus seguidores: “Buenas Noches”, fue el texto que acompañó la foto de la modelo que aparece echada en su cama mirando directamente a la cámara.

Y es que no resulta difícil vincular la muerte de Goo Hara con la de Sulli el pasado 14 de octubre, una de sus mejores amigas en el mundo del entretenimiento coreano.

Goo Hara y Sulli eran mejores amigas en el mundo del K-Pop

Aunque aún no se saben las razones exactas de la muerte de la ex integrante de f(x), se especula que la cantante se habría quitado la vida. En ese entonces, Goo Hara realizó una transmisión en vivo vía sus redes sociales disculpándose por no estar en Corea del Sur para el funeral.

“Sulli, lamento no poder ir (al funeral) porque estoy en Japón. Lamento no tener otra opción que solo hablar por aquí. Vive bien allá arriba y haz todo lo que siempre quisiste. Viviré fuertemente y trabajaré duro por ti. Sulli y yo éramos muy cercanas y vivimos como hermanas. A modo de retribución, quería decirle algo a Sulli así que hice esta transmisión en vivo. Adiós Sulli”