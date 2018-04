¿Kylie Jenner le hizo una prueba de ADN a Stormi para callar a todos de una vez por todas? [VIDEO y FOTOS]

Muchos creyeron que los rumores sobre la paternidad de Stormi, hija de Kylie Jenner, habían terminado tras el explosivo mensaje que el rapero Tyga lanzó en las redes sociales. ¿Acaso fue así o no? Un reciente informe de The Sun daría a entender que el tema tendría madera para rato.



Según el portal británico, Kylie Jenner aplicó a su bebé una prueba de ADN. Ello para que todos, finalmente, cierren la boca y no tengan dudas sobre su fidelidad hacia el cantante Travis Scott.



Las habladurías sobre este tema nacieron en grupos en Facebook dedicados a Kylie Jenner, terminando por aterrizar en distintos medios que ‘deshilacharon’ el asunto en reportajes y varias notas.



En meollo del chisme radicó en el tiempo de la relación de Kylie Jenner y Travis Scott, el cual no sería ‘coherente’ con el periodo de gestación. Así se deslizó que Stormi fue producto de un 'encuentro' entre la empresaria y Tyga, su expareja.