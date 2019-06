Kylie Jenner: Alex Rodriguez contó que la modelo habló sobre cuánto dinero posee | FOTOS

La Gala del Met de este año recibió a miles de celebridades, entre ellas a Alex Rodriguez y Jennifer Lopez, quienes hicieron su primera aparición en la alfombra roja tras comprometerse. Ahora el ex jugador de baseball habló sobre un detalle que ocurrió en el evento y que involucra a Kylie Jenner.

“Tuvimos una gran mesa”, señaló Alex Rodriguez en una reciente entrevista con Sports Illustrated, para luego agregar que estuvo sentado con Idris Elba, Donatella Versace. “Además tuvimos a Kylie (Jenner) y Kendall (Jenner)”, agregó el deportista.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que Alex Rodriguez reveló los temas de conversación de Kylie Jenner. “Kylie hablaba de Instagram, su lápiz labial y las cantidades de dinero que tiene”, expresó.

Como se recuerda, en marzo, Kylie Jenner superó a Mark Zuckerberg de Facebook como el multimillonario más joven del mundo, según la lista anual de Forbes.



La fortuna de Kylie Jenner, a sus 21 años, proviene principalmente de su línea de maquillaje y cuidado de piel, que inició en 2015 y también de la serie de promociones que realiza a través de sus redes sociales, su participación en “Keeping Up with the Kardashians” y su línea de ropa Kendall +Kylie.