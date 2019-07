Kylie Jenner, Ariana Grande y Kim Kardashian lideran lista de famosos que más facturan en Instagram

Las redes sociales comoInstagram no solo les permite a los famosos tener un mayor contacto con sus seguidores, sino también se han convertido en una nueva fuente de ingresos para diversas celebridades del mundo.

Hopper HQ, la compañía británica que se encarga de gestionar los perfiles sociales, y que cada año realiza una estimación de los ingresos de los artistas, lanzó el ranking de este año.

La lista la encabeza Kylie Jenner, la pequeña del clan Kardashian es, sin duda alguna, la reina de Instagram, pues recibe un millón 266 mil dólares por promocionar una marca en su cuenta oficial de Instagram.

Kylie Jenner, saltó a la saltó a la fama tras aparecer en “Keeping Up With the Kardashians”, el famoso reality de una de las familias más polémicas y seguidas de Estados Unidos cuenta con 141 millones de seguidores en Instagram.

La segunda en la lista es Ariana Grande, quien cobra 996 mil dólares por promocionar alguna marca en Instagram. La intérprete de “Problem” cuenta con 160 millones de seguidores.

El tercero en el puesto es de Cristiano Ronaldo, quien es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. CR7 recibe 975 mil dólares por la publicidad que realiza en su Instagram.

Kim Kardashian, la hermana mayor del clan Kardashian, ocupa el cuarto lugar de este ranking. La celebridad tiene valorizado un ingreso de 910 mil dólares y cuenta con 144 millones de fans.

La quinta y no menos importante es Selena Gomez, pues recibe 886 mil dólares por la publicidad en su Instagram, donde cuenta con 153 millones de seguidores.

Dwayne Johnson, Beyonce Knowles, Taylor Swift, Neymar da Silva Santos Junior y Justin Beiber son los que completan la lista de las diez celebridades que más ganan publicando en la popular red social.