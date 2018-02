Kylie Jenner: Brody Jenner, su hermano, no sabía que ella estaba embarazada [VIDEO y FOTOS]

A estas alturas del partido, es poco creíble que alguien no se haya enterado o al menos leído o escuchado algo relacionado con la gestación de Kylie Jenner. Fueron meses de secretismo por parte del clan Kardashian, cuyos integrantes mantuvieron el tema bajo ‘7 llaves’.



Medios estadounidenses reportaron todo lo relacionado a las idas y venidas del proceso que llevó Kylie Jenner en su casa. Basándose en rumores e informantes, los portales revelaron algunos detalles que finalmente terminaron siendo verdaderos.



Es por esto que muchos se quedaron de una pieza cuando Brody Jenner, hermano de Kendall y Kylie Jenner, reveló que desconocía la condición de la joven y que solo supo de ello cuando alumbró.



“Bueno, para ser honesto, yo no tenía idea que estaba embarazada durante todo el proceso… Apenas me entero pero ¡me encantaría conocerla!”, sostuvo el hermano de Kylie Jenner y ahora tío de Stormi.



Según agregó, esto se debe a los compromisos que usualmente tienen las chicas y que las mantiene ocupadas la mayor parte del tiempo. ¿Acaso Kendall y Kylie Jenner tienen una relación distante con su hermano? “Siempre ha existido una relación pero tú sabes, ellas están muy ocupadas. Es lo que es", señaló.