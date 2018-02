Kylie Jenner: paparazzi captan primeras fotos de la modelo luego de su parto [VIDEO y FOTOS]

Tras varios meses de aislamiento, la modelo Kylie Jenner apareció ante cámaras de manera pública. La joven, que llevó su embarazo completamente en secreto, se mostró completamente despreocupada y luciendo un look que llamó la atención.



Y es que, como hizo hincapié TMZ, la gestación de Stormi no dejó mucha huella en el cuerpo de Kylie Jenner. Las prendas de lució, aparentemente ropa especial de maternidad, dejaron ver que ella no subió de peso radicalmente como se había especulado anteriormente.



Hay que señalar que Kylie Jenner estuvo acompañada de Jordyn Woods, su mejor amiga. Las tomas propaladas también por Daily Mail nos presentaron a las chicas cerca de una camioneta negra de lunas polarizadas.



Ninguna de las dos pudo ser entrevistada por los periodistas, los cuales tienen una larguísima lista de preguntas para Kylie Jenner. En tanto, las redes sociales se vieron alborotadas por las fotos de la estrella de tan solo 20 años.



Algunos especulan que Kylie Jenner solo hablará con un medio previa coordinación que podría tener un intercambio comercial. ¿Acaso algún portal se animará a desembolsar dinero para obtener las declaraciones de la modelo?



(Daily Mail) (Daily Mail) Kylie Jenner