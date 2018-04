Kylie Jenner: ¿por qué Jordyn Woods, su mejor amiga, quiere alejarse de ella? [VIDEO y FOTOS]

No hay dudas que Kylie Jenner está dejando encantados a millones con las imágenes y videos que le saca a su bebé, Stormi. Mucho del material ha sido canalizado por la estrella a través de Snapchat e Instagram, plataformas donde ella cuenta con una cantidad alucinante de fans.



Para lástima de la celebridad, la exposición de su bebé, fruto de su romance con el rapero Travis Scott, está ‘costándole caro’ en lo que se refiere a sus relaciones sociales. Y es que la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, ha manifestado que se 'alejará de ella'.

Por medio de su cuenta de Twitter, la morena indicó que está sintiendo el deseo de que la hija de su 'BFF' no se encuentre sola. "No puedo salir más con Stormi porque pensaba que no iría a más, pero cada día es más adorable y creo que estoy sintiendo algún tipo de fiebre", colocó la amiga de Kylie Jenner.



(Captura) (Captura) Kylie Jenner

Esto es algo bastante curioso ya que la mayoría de su generación evitar la maternidad ante todo, incluso mostrando una posición 'proaborto'. Si tienen hijos, ellos prefieren que llegue dicho momento superados los 30 años y no a la misma edad que Kylie Jenner.



Curiosamente, la celebridad de reality asistió a la fiesta que organizó Jordyn Woods por su cumpleaños. Kylie Jenner estuvo ahí junto a su hermana Kendall.