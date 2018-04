Kylie Jenner: Khloé Kardashian, a poco de dar a luz, reflexionó sobre el embarazo de su hermana [VIDEO]

Khloé Kardashian está en boca de todos por el complicado momento que pasa. Su pareja y padre del bebé que se encuentra esperando, Tristan Thompson, fue 'vendido' como una suerte de 'infiel serial’. Esto habría hecho que 'KoKo' se sienta completamente humillada.



Ello no es para menos. El hombre que le iba a proveer de felicidad terminó clavándole una puñalada por la espalda. Poco antes de que todo ello estallara, Khloé Kardashian usó su sitio oficial para lanzar una reflexión sobre la gestación de su hermanastra Kylie Jenner.



Como muchos podrían conocer, la más joven de las mencionadas estuvo a la sombra de los medios durante sus meses del embarazo. Una vez que Kylie Jenner alumbró, recién se conocieron los pormenores del tema en un enérgico y sentimental post de Instagram.

¿QUÉ FUE LO QUE ESCRIBIÓ?

"He sido tan afortunada de estar en la habitación y en el parto de cada una de mis hermanas. Fue toda una bendición que fuesen tan fáciles y rápidos, y mis hermanas lo hicieron parecer como si no hubiese nada de dolor involucrado", indicó Khloé Kardashian en su artículo. "Rezo por tener el mismo tipo de parto", añadió.



"Yo diría que la experiencia más importante fue cuando vi a Kylie Jenner dar a luz", escribió Khloé Kardashian. "Yo tenía seis meses de embarazo, así que fue mucho más real porque sabía que yo tendría que hacer eso en tres meses. Fue mucho más memorable y definitivamente digerí cada cosa que estaba ocurriendo. No te pierdes de nada cuando sabes que tú lo harás pronto", puntualizó.