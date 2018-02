Kylie Jenner: Kylie Minogue dijo esto sobre el lío que tuvieron por el nombre que comparten [VIDEO y FOTOS]

Los fans de Kylie Jenner no solo se encuentran alborotados con las últimas informaciones relacionadas al presunto embarazo de su ídolo. Ellos también lo están por unas declaraciones hechas por Kylie Minogue acerca del triunfo obtenido sobre la pequeña del clan Kardashian en 2017.



¿No lo sabías? Pues, te explicamos. Kylie Jenner perdió el lío que la enfrentaba con su tocaya. Este problema derivó de las intenciones que tenía la más joven de las dos de registrar el nombre 'Kylie' en la oficina de patentes y marcas comerciales de Estados Unidos.



En palabras con la revista Rolling Stone, la australiana negó que el tema hay tenido intenciones de 'destrucción' en contra de la figura de la modelo. "Vi a Kylie Jenner de paso, en un evento de moda (...) Es incómodo porque sus fans son muy leales y directos, y nos encanta eso. Pero esto no fue para nada personal", sostuvo a la publicación.



En la entrevista, la intérprete de 'Can't Get You Out of My Head' expresó su alegría al ver que el tema con Kylie Jenner quedó allí y no fue a parar a la Corte. Esto habría complicado de sobremanera las cosas.