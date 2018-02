Kylie Jenner habría contratado a una niñera por un motivo sorprendente [VIDEO y FOTOS]

El nacimiento de Stormi, qué duda cabe, la ha cambiado la vida a la modelo Kylie Jenner. Ahora no está tan pendiente de las tendencias de la moda, sino que se encuentra más preocupada por temas relacionados con la maternidad y el bienestar de su bebé.



Enfocándose en el cuidado de la bebé, Kylie Jenner habría tomado una decisión que podría generar todo tipo de comentarios por parte de los usuarios. Según relató una fuente de People, la celebridad contrató a una niñera.



Si bien esto no sería tan extraño para muchos en la audiencia, ya que Kylie Jenner tiene que trabajar (y mucho), hay algo que te tenemos que mencionar para que saques una conclusión sobre este tema: el verdadero motivo por el que contrató a la nana.



El informante sostuvo que Kylie Jenner no confia en su mamá, Kris Jenner. "Ella sabe que no puede confiar en Kris todos los días y contrató a alguien para que le ayude con el bebé… Kris está ayudando tanto como puede”, indicó.



El papel de la mediática matriarca del clan Kardashian, así como el de los demás integrantes, solo sería de compañía y apoyo. De confirmarse esto, sin duda, Kylie Jenner se convertirá (para variar) en el centro de los comentarios en las redes sociales.