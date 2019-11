Kylie Jenner se muestra muy seductora y presume sus curvas en impactante sesión de fotos

Más allá de la decisión de vender una participación mayoritaria de su compañía Kylie Cosmetics, fundada en 2015, por US$ 600 millones, la celebridad Kylie Jenner no ha dejado de ser mencionada por sus miles de seguidores en todo el mundo a raíz de la más reciente sesión de fotos que protagonizó y que se ha llevado todos los ‘me gusta’ en Instagram, ¿por qué?

Y es que la menor del clan Kardashian no dudó en explotar su lado más sensual y confiar en el poder de sus curvas para hipnotizar a todos aquellos que la han convertido en una exitosa empresaria e influencer.

Greg Swales fue el fotógrafo elegido por Kylie Jenner para inmortalizar tremendo derroche de sensualidad como parte de la campaña de Navidad de su colección ‘Holiday 19’, que ya está a la venta por la página web de su línea de cosméticos.

Una de las fotos que más suspiros robó en sus fans fue una en la que la joven de 22 años se despojó de todas sus prendas y solo cubrió su cuerpo con una enorme almohada roja. Además, una liga del mismo tono decora el muslo de la integrante de 'Keeping Up with the Kardashians'.

En otra imagen, Kylie Jenner aparece con un vestido entallado rojo y lleno de brillos. Un maxi lazo en la cabeza la hace lucir como un regalo navideño.



Para lograr un récord de ventas en la campaña navideña, la hermana menor de Kim Kardashian preparó Holiday Collection donde los labiales rojos serán los más solicitados. A estos se suman los diseños inspirados en bastones de caramelo rojo y blanco, tan icónicos de la Navidad en Estados Unidos.



¿Por qué vendió la mitad de su emporio?



Kylie Jenner , de 22 años y que había sido hasta ahora propietaria de la totalidad de la empresa, vendió el 51% a la multinacional de belleza Coty, que es dueña de otras marcas como OPI, Rimmel, GDH, Clairol o Covergirl, según informó el medio especializado Business of Fashion.



En un comunicado oficial, la empresaria explicó que “estoy muy emocionada de aliarme con Coty para seguir llegando a cada vez más fans de Kylie Cosmetics y (la nueva línea) Kylie Skin por todo el mundo (…) Esta colaboración nos permitirá a mí y a mi equipo permanecer centrados en la creación y el desarrollo de cada producto mientras llevamos a la marca a ser una compañía de belleza internacional puntera”.

Kylie Jenner fue nombrada en marzo de 2019 la millonaria más joven del mundo por la revista Forbes con una fortuna de IS$1.000 millones después de que Kylie Cosmetics empezara a distribuirse en la cadena de productos de belleza Ulta.