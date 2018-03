Kylie Jenner podría hacerte pensar que nunca estuvo embarazada con un video que subió a Snapchat 

Ya pasó casi un mes de que Kylie Jenner le dio un 'balazo' a Snapchat al tuitear que ya no usaba dicha plataforma. Esto ocasionó que la empresa del 'fantasma' cayera en las bolsas mundiales como un meteorito con dirección hacia un planeta.



Luego de este suceso, Kylie Jenner empezó a lanzar varias publicaciones en Snapchat, las cuales repercutieron en los medios de manera masiva y casi inmediata. Una de las que causó mayor revuelo dejó ver cómo había quedado su cuerpo luego de dar a luz.



En este material, Kylie Jenner enseña su provocativo abdomen a la cámara. Los hinchas de la empresaria no demoraron en marcar like a dicho post de Snapchat.

ORGULLOSA

Recientemente, Kylie Jenner volvió a la carga en Snapchat con un clip muy similar. De perfil ante un espejo, la chica del clan Kardashian se hace un video de su ‘pancita’ plana para compartirlo con sus más fieles seguidores.



Como era previsible, el clip de Kylie Jenner en Snapchat atrajo no solo el ojo de los usuarios, sino también de los medios. Fueron muchas las notas que se escribieron de la joven en las últimas horas.