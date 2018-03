Kylie Jenner tendría un protocolo de higiene para quienes desean acercarse a Stormi [VIDEO y FOTOS]

Los seguidores de Kylie Jenner están siendo bombardeados por una serie de informes que tienen que ver con las nuevas experiencias que está viviendo al lado de su hija, Stormi. Una de los más recientes se refiere al supuesto protocolo de higiene que la joven habría 'implementado' para quienes deseen acercarse a la pequeña.



Según una fuente de Us Weekly, las personas deben lavarse las manos en repetidas ocasiones para tocar a la bebé de Kylie Jenner. Ello no resultaría muy extraño ya que un recién nacido necesita cuidados especiales.



Sin embargo, es otra la medida que podría generar distintas reacciones. De acuerdo con el informante, Kylie Jenner no sacaría a su hija a la calle por temor a la suciedad. “Tienes que ir a su casa. Ella tiene mucho cuidado de que su hija esté sana y a salvo dentro de la casa”, añadió.



Stormi llegó a este mundo el 1 de febrero pasado. El acontecimiento fue comunicado al mundo por Kylie Jenner a través de su cuenta de Instagram.