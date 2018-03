¿Kylie Jenner es una mamá negligente? Este detalle hace pensar a la mitad de la humanidad que sí lo es

Kylie Jenner dejó más que encantados a los usuarios de Instagram con las fotos que subió de su bebé, Stormi, cuando esta cumplió un mes de nacida. Los likes a las imágenes que propaló superaron los 12 millones, cantidad que puede resultar alucinante para muchos.



Los comentarios cayeron sobre Kylie Jenner como si fuera una lluvia torrencial, viéndose más de un millón y medio de respuestas hasta la redacción de esta nota. Si bien la mayoría fue de felicitación, no faltaron quienes la criticaron duramente.



Uno de los puntos más polémicos se dio en un detalle que escaparía al ojo distraído de cualquiera. Se trata de las uñas de Kylie Jenner, las cuales lucen muy cuidadas y, sobre todo, largas.



No faltaron los que se preguntaron el motivo por el que la joven se dejó crecer las uñas, o bien se colocó unas acrílicas, cuando su nena todavía es una recién nacida. Para no pocos, Kylie Jenner es negligente con su hija ya que podría lastimarla.



"¿Cómo puede Kylie Jenner cuidar a su bebé con esas uñas tan largas? Yo estaría asustada de herir accidentalmente a la pequeña", sostuvo una usuaria de Twitter.



