Kylie Jenner compartió la foto más tierna (hasta ahora) de Stormi [VIDEO]

Como se ha visto en las últimas semanas, Kylie Jenner se está dedicado a subsanar su error con Snapchat, al cual le hizo perder millones de dólares en la bolsa cuando tuiteó que ya no abría la mencionada aplicación.



El miércoles, Kylie Jenner subió a la mencionada plataforma una nueva y linda foto de Stormi, bebé que dio a luz en febrero pasado. En la publicación, la hija de la celebridad y Travis Scott se encuentra descansando.



En otra imagen compartida por Kylie Jenner en Snapchat muestra cómo ella sujeta el bracito de su pequeña con la uñas muy bien pintadas. Los hinchas de la joven musa del 'Klan' no tardaron en hacer viral el material.



ANILLO

Días atrás, Kylie Jenner provocó más de un suspiro entre sus fans cuando subió una imagen en la que se veía su dedo adornado con un anillo. No pocos presumieron que su pareja le había propuesto matrimonio.



Las especulaciones terminaron desinfladas rápidamente por una joyería, la cual indicó que la pieza fue encargada por Kylie Jenner. Para leer la historia completa, haz click aquí.



