Kylie Jenner superó récord histórico que Selena Gomez tenía en Instagram con esta tierna foto

Selena Gomez volverá a llorar, pero esta vez no es por la pronta boda de Justin Bieber, sino porque Kylie Jenner acaba de romper el récord histórico que ella tenía en Instagram con la fotografía con más likes en la historia de esta red social. A la socialité le bastaron solo ocho minutos y una fotografía familiar para superar a la cantante de 'Back to you'.

Kylie Jenner compartió una fotografía junto a su bebé y superó el récord de mayor número de ‘Me gusta’ en la popular red social con 11'919.048 de reacciones hasta el momento. Lo increíble es que superó los 9.7 millones (récord de Selena Gomez) en tan solo ocho minutos.

my heart Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 9 Ago, 2018 a las 1:35 PDT

De esta manera, Kylie Jenner superó a la cantante Selena Gomez, quien logro una cifra similar (9'716.566 de 'Me gusta') en una de sus últimas publicaciones, pero en un total de 13 minutos. Es decir, 5 minutos más que la celebrity.

Sin embargo, este no sería el único récord que Kylie Jenner rompió. La fotografía de la modelo con su bebé ha gustado tanto en redes sociales que ha logrado superar la instantánea de Beyoncé (11'252.741 de reacciones en general, es decir desde que la publicó hasta la actualidad) al anunciar su embarazo por más de medio millón de ‘Me gusta’.

Además, Kylie Jenner tiene otros motivos para celebrar, ya que además de superar a Selena Gomez y Beyoncé en Instagram, la modelo acaba de cumplir 21 años y lo celebró a lo grande junto a todas las integrantes de la familia Kardashian.

BIRTHDAY BEHAVIOR! WERE ALL TURNING 21!! Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 9 Ago, 2018 a las 10:48 PDT

“Llegar a mi cumpleaños esta noche con mi regalo más especial. ¿Qué era la vida antes de ti, Stormi? Te quiero mi pequeño ángel”, escribió Kylie Jenner en su tierna publicación de Instagram.