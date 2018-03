Parece que Kylie Jenner desea echarle un salvavidas a Snapchar luego de que dijera que no usaba la aplicación, algo que hizo que la empresa se fuera en picada en la bolsa. Ello lo mencionamos porque la joven mamá está haciendo una serie de publicaciones en esta plataforma que son auténticas bombas mediáticas.



Una de las más recientes fue la imagen de uno de sus dedos con un anillo que muchos calificaron de hermoso. La imagen mostraba a Kylie Jenner al volante de su coche luciendo la joya en su mano izquierda.



¿Acaso Travis Scott le ha propuesto matrimonio a la madre de Stormi? Pues, los hinchas de Kylie Jenner no tardaron en echar alas y volar con distintas especulaciones. En algunos grupos de redes sociales hasta mencionaron a los posibles padrinos.



Pero 'vamo a calmarno'. El anillo que apareció en el dedo anular o corazón de Kylie Jenner no es de compromiso. Tal como confirmó la joyería XIV Karats, que ayudó en la creación de la pieza, este es un accesorio personalizado.



Las letras JW que se pueden ver en el anillo de Kylie Jenner no son más que las iniciales de Jacques Webster (nombre real de Travis Scott) y Jordyn Woods, la mejor amiga de la celebridad que recientemente llamó la atención por su pérdida drástica de peso.



¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Kylie Jenner